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Парковка в Москве станет бесплатной в честь Международного женского дня

5 марта, 07:19
Парковки Москвы. Обложка © Агентство "Москва"

Парковки Москвы. Обложка © Агентство "Москва"

Власти Москвы сделают парковку бесплатной в честь Международного женского дня. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. При этом правило не распространяется на стоянки, оборудованные шлагбаумом.

"В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснётся всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час", — говорится в тексте.

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Напомним, ранее Собянин сообщал, что российские регионы получили доступ к медицинским сервисам Москвы, где искусственный интеллект помогает распознать на рентген-изображениях первые признаки заболеваний.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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