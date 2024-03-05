Парковка в Москве станет бесплатной в честь Международного женского дня

Власти Москвы сделают парковку бесплатной в честь Международного женского дня. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. При этом правило не распространяется на стоянки, оборудованные шлагбаумом.

"В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснётся всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час", — говорится в тексте.