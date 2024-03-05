В Красноярске требуют закрыть бар из-за стриптиза восставшей из гроба монашки

Один из красноярских баров оказался под угрозой закрытия из-за гнева активистов, возмущённых стриптиз-шоу, которое начинается с того, что танцовщица в костюме монашки восстаёт из гроба. Видео с неблагочестивой вечеринки опубликовал Kras Mash.

Девушка танцует стриптиз в костюме монашки в красноярском баре Hood. Видео © t.me / Kras Mash

Депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина уже направила жалобу о случившемся главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. К слову, ставший теперь объектом пристального внимания бар Hood находится поблизости от зданий ФСБ и ГУ МВД Красноярского края. Пресс-служба заведения уже удалила разозлившее активистов видео из социальных сетей Hood. Полиция проверяет ситуацию.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что красноярское ГУ МВД приступило к проверке ЛГБТ*-бара Elton Bar. Причиной стала вечеринка в честь 23 Февраля, на которой под треки патриотического содержания выступали накрашенные мужчины, одетые в женскую одежду. На мероприятие обратила внимание Екатерина Мизулина и направила правоохранителям жалобу.