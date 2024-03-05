Суши и роллы подорожали в России на 12% из-за неурожая нори в Южной Корее 5 марта, 14:30 Суши и роллы в РФ подорожали. Обложка © Freepik

В России выросли цены на суши и роллы в среднем на 12%, так как возникли перебои с поставками импортных ингредиентов, в частности, неурожай водорослей нори в Южной Корее привёл к их удорожанию на 25%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей бизнеса.

Помимо водорослей, которые необходимы для приготовления экзотического блюда, также выросла цена на авокадо, креветки, рис и гребешки. Как признались предприниматели, закупать эти продукты приходится по стоимости, выше обычной на 20%.

"Да, нори дорожает. Но более серьёзная проблема для продавцов суши — это подорожание рыбы. Цена на лосось сегодня очень нестабильна. Один из основных факторов в том, что его поставки завязаны на недружественные к России страны", — добавил владелец франшизы сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов.

Бизнесмены уверены, что спрос на суши и роллы в России сохранится, потому что эти блюда предпочитают клиенты с достатком, а значит, рос цен их не отпугнёт. Сейчас эксперты не могут спрогнозировать, как в текущем году будут меняться ценовые показатели на нори, рыбу и рис, без которых приготовить роллы невозможно.

Ранее сообщалось, что в прошлом году средний чек за обед на человека в столичном ресторане увеличился на 8,1% и за ужин — на 5,3%. По данным Мосстата, цены на гамбургеры в Москве также подскочили на 11,9%, в Подмосковье — на 16,4%. Кофе в общепитах подорожал на 7,1%.

Авторы Татьяна Миссуми