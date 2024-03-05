Пингвины практикуют технику краткосрочного сна, засыпая до 10 тысяч раз в день

В Korea Polar Research Institute учёные провели новые исследования антарктических пингвинов. Научное сообщество весьма заинтересовал необычный подход этих птиц к своему отдыху. Согласно информации аналитиков с портала Science, пингвины используют технику краткосрочного сна, засыпая до десяти тысяч раз в день.

Учёным удалось выяснить, что пингвин может вздремнуть около четырёх секунд, а затем проснуться. При этом суммарное время сна птицы в день составляет 11 часов. Это любопытно, поскольку среди людей бытует мнение, что деление сна на такие короткие промежутки будет негативно сказываться на качестве самого отдыха.

Стоит отметить, что эти морские птицы живут в сложных и порой даже опасных условиях из-за хищников, обитающих вместе в этих же краях. Так, учёные пришли к выводу, что такой микросон имеет важное значение для функционирования их организма и помогает восстанавливаться.

С помощью электроэнцефалографии исследователи изучали сон пингвинов как в море, так и во время заботы о потомстве в Антарктиде. Они увидели, что птицы во время отдыха обладают признаками как двухполушарного, так и однополушарного медленноволнового сна.

Результаты предполагают, что такая привычка у пингвинов связана с их неповторимыми жизненными условиями. Краткосрочный сон для их вида является одним из важнейших компонентов выживания и размножения в условиях суровой Антарктиды.