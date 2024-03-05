Учёные открыли способ лечения насморка при помощи донорских соплей

Исследователи из Лундского университета в Швеции выяснили, что пересадка микробиоты носовой полости от донора может снизить симптомы хронической заложенности носа и сенной лихорадки. Результаты их эксперимента опубликованы в журнале Microbiological Research (Microbio Res).

В исследовании приняли участие 22 человека с хронической заложенностью носа. Сначала каждому добровольцу был назначен курс антибиотиков на две недели, чтобы удалить микробы из носовой полости, а затем учёные пересадили им носовую слизь от их партнёров или друзей.

Для проведения трансплантации использовалась слизь доноров, у которых нет проблем с оболочкой носа. Сопли смешивали с небольшим количеством солёной воды и впрыскивали в ноздри испытуемых при помощи шприца. Его удерживали несколько минут, чтобы предотвратить вытекание раствора и обеспечить оседание бактерий в носу.

Через пять дней после "пересадки" исследователи опросили добровольцев с помощью теста SNOT-22, который помогает оценить степень заложенности носа, чихания, насморка, а также измерить уровень веществ, вызывающих воспаление. В результате трансплантации симптомы сенной лихорадки и заложенность носа уменьшились на 40% в течение трёх месяцев. Учёные считают, что новый метод изменения носового микробиома может быть эффективным, но для подтверждения этого нужно провести дополнительные эксперименты.