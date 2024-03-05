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5 марта, 12:23

Учёные открыли способ лечения насморка при помощи донорских соплей

Microbio Res: Пересадка донорской носовой слизи лечит хронический насморк

Девушка страдает от насморка, ведь ещё не знает о способе, который для избавления от него придумали учёные. Обложка Freepik

Девушка страдает от насморка, ведь ещё не знает о способе, который для избавления от него придумали учёные. Обложка Freepik

Исследователи из Лундского университета в Швеции выяснили, что пересадка микробиоты носовой полости от донора может снизить симптомы хронической заложенности носа и сенной лихорадки. Результаты их эксперимента опубликованы в журнале Microbiological Research (Microbio Res).

В исследовании приняли участие 22 человека с хронической заложенностью носа. Сначала каждому добровольцу был назначен курс антибиотиков на две недели, чтобы удалить микробы из носовой полости, а затем учёные пересадили им носовую слизь от их партнёров или друзей.

Для проведения трансплантации использовалась слизь доноров, у которых нет проблем с оболочкой носа. Сопли смешивали с небольшим количеством солёной воды и впрыскивали в ноздри испытуемых при помощи шприца. Его удерживали несколько минут, чтобы предотвратить вытекание раствора и обеспечить оседание бактерий в носу.

Через пять дней после "пересадки" исследователи опросили добровольцев с помощью теста SNOT-22, который помогает оценить степень заложенности носа, чихания, насморка, а также измерить уровень веществ, вызывающих воспаление. В результате трансплантации симптомы сенной лихорадки и заложенность носа уменьшились на 40% в течение трёх месяцев. Учёные считают, что новый метод изменения носового микробиома может быть эффективным, но для подтверждения этого нужно провести дополнительные эксперименты.

Назван опасный вид насморка, при котором "вытекает спинной мозг"
Назван опасный вид насморка, при котором "вытекает спинной мозг"

Ранее Life.ru дал несколько советов, которые помогут в борьбе с продолжительным насморком. А избавиться от него точно стоит, ведь если не замечать патологию, она начнёт ещё больше развиваться. По словам экспертов, это может привести к проблемам со сном, постоянному кашлю, а также развитию сопутствующих болезней.

Александра Мышляева
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