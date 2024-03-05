Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Премьер Эстонии показала свой завтрак, чтобы доказать, что она не "ест россиян"

Коптер снял, как бойцы ВСУ выгружают "кочующий миномёт" из автомобиля скорой помощи

Шойгу связал изменение границ военных округов России с угрозой НАТО

Более 80% россиян намерены проголосовать на выборах президента РФ

Буддийский лама дал россиянам важный совет в преддверии выборов президента

Путин напомнил, что женщины занимают 40% руководящих постов в России

Бастрыкин обратился к генпрокурору после мягкого приговора убийце бойца СВО

Разжировка: Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к весне (а мы — нет)

Папарацци впервые засняли Кейт Миддлтон после загадочной операции

Оператор дрона с позывным Рассвет рассказал, где ахиллесова пята у танка Abrams

Президент Бразилии назвал очень хорошими отношения с Путиным и Медведевым

5 марта, 10:56
Президент Бразилии Лула да Силва. Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN

Президент Бразилии Лула да Силва. Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN

Президент Бразилии Лула да Силва поделился, что у него сложились дружеские отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Речь политика публикует Metrópoles на YouTube-канале.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — подчеркнул бразильский лидер.

По его словам, показательным моментом стало то, что Россия поддержала заявку страны на членство в Совбезе ООН на постоянной основе. Бразилия, как добавил Лула да Силва, очень ценит подобный жест Москвы, тогда как Вашингтон никогда не проявлял такого уважения и внимания к чужим интересам.

Израиль объявил президента Бразилии Лулу да Силву персоной нон грата
Израиль объявил президента Бразилии Лулу да Силву персоной нон грата

Ранее, в декабре 2023 года, сообщалось, что Владимир Зеленский запрашивал встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, но получил отказ. Как писала газета O Globo, Зеленский на пути в Буэнос-Айрес делал пересадку в Бразилии, во время которой и хотел поговорить с да Силвой, но переговоры не состоялись.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!