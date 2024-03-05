Президент Бразилии назвал очень хорошими отношения с Путиным и Медведевым 5 марта, 10:56 Президент Бразилии Лула да Силва. Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN

Президент Бразилии Лула да Силва поделился, что у него сложились дружеские отношения с российским коллегой Владимиром Путиным и зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Речь политика публикует Metrópoles на YouTube-канале.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — подчеркнул бразильский лидер.

По его словам, показательным моментом стало то, что Россия поддержала заявку страны на членство в Совбезе ООН на постоянной основе. Бразилия, как добавил Лула да Силва, очень ценит подобный жест Москвы, тогда как Вашингтон никогда не проявлял такого уважения и внимания к чужим интересам.

Ранее, в декабре 2023 года, сообщалось, что Владимир Зеленский запрашивал встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, но получил отказ. Как писала газета O Globo, Зеленский на пути в Буэнос-Айрес делал пересадку в Бразилии, во время которой и хотел поговорить с да Силвой, но переговоры не состоялись.

Авторы Татьяна Миссуми