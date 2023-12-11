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Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ

O Globo: Президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече

11 декабря, 15:16
<p>Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN</p>

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Владимир Зеленский запрашивал встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ. Как узнала газета O Globo, Зеленский на пути в Буэнос-Айрес делал пересадку в Бразилиа, во время которой и хотел поговорить с да Силвой.

По данным издания, просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда президент Бразилии участвовал в саммите "Меркосур". Кроме того, время и обстоятельства для встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа всего на два часа для дозаправки самолёта. В итоге Лула да Силва ему отказал в разговоре.

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Украинский нардеп обозвал Орбана петухом после появления видео его спора с Зеленским

Напомним, Владимир Зеленский присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. В кулуарах он пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако разговор получился более чем кратким. По данным СМИ, Зеленский и Орбан беседовали всего около 15 минут.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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