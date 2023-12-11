Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ

Владимир Зеленский запрашивал встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ. Как узнала газета O Globo, Зеленский на пути в Буэнос-Айрес делал пересадку в Бразилиа, во время которой и хотел поговорить с да Силвой.

По данным издания, просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда президент Бразилии участвовал в саммите "Меркосур". Кроме того, время и обстоятельства для встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа всего на два часа для дозаправки самолёта. В итоге Лула да Силва ему отказал в разговоре.