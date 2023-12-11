Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ
O Globo: Президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
Владимир Зеленский запрашивал встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой накануне визита в Аргентину, но получил отказ. Как узнала газета O Globo, Зеленский на пути в Буэнос-Айрес делал пересадку в Бразилиа, во время которой и хотел поговорить с да Силвой.
По данным издания, просьба поступила в последний момент, 7 декабря, когда президент Бразилии участвовал в саммите "Меркосур". Кроме того, время и обстоятельства для встречи сочли необычными: Зеленский прилетал в Бразилиа всего на два часа для дозаправки самолёта. В итоге Лула да Силва ему отказал в разговоре.
Напомним, Владимир Зеленский присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. В кулуарах он пообщался с премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако разговор получился более чем кратким. По данным СМИ, Зеленский и Орбан беседовали всего около 15 минут.