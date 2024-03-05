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5 марта, 11:43

Гусеничная машина переехала двоих солдат на учениях НАТО в Польше

Двое солдат пострадали во время натовских учений в Польше. Их переехала гусеничная машина, сообщает радиостанция RMF FM. По её данным, сейчас пострадавших военных реанимируют. На место происшествия были вызваны два вертолёта со спасателями.

"Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двоих человек", — говорится в сообщении.

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Напомним, 25 февраля в Польше начались крупные учения НАТО Dragon-2024, в которых участвует не менее чем 20 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники. Учебные мероприятия нацелены проверить силы союзников альянса на случай "потенциального многопланового кризиса вооружённого характера".

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Александра Мышляева
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