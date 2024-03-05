Гусеничная машина переехала двоих солдат на учениях НАТО в Польше

Двое солдат пострадали во время натовских учений в Польше. Их переехала гусеничная машина, сообщает радиостанция RMF FM. По её данным, сейчас пострадавших военных реанимируют. На место происшествия были вызваны два вертолёта со спасателями.

"Происшествие в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двоих человек", — говорится в сообщении.