Котов и кошек заживо сжигали в печи на птицефабрике под Пермью

Прокуратура проверит сообщения о том, что на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края сжигают кошек. Об этом сообщил представитель краевого ведомства. Материалы по делу уже были переданы в полицию, действия подозреваемых проверят по признакам правонарушения, указанным в статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

"Кунгурская городская прокуратура проводит проверку после сообщений о сжигании животных на предприятии", — цитирует ответ представителя прокуратуры РИА "Новости".

Собеседник рассказал агентству, что жители заявляют о случаях сжигания кошек на местной птицефабрике. Ранее в социальных сетях начали распространяться сообщения о жестоком обращении с животными. Уточнялось, что избавиться от животных якобы потребовало новое руководство предприятия. В итоге двух кошек прямо из печки вытащили работницы, услышавшие жалостные крики. Спасённые пушистики получили сильные ожоги и сейчас находятся в клинике. Часть других котов и кошек с фабрики вынесли неравнодушные сотрудники.