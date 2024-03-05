Котов и кошек заживо сжигали в печи на птицефабрике под Пермью
Прокуратура проверит информацию о сжигании кошек на птицефабрике в Пермском крае
Прокуратура проверит сообщения о том, что на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края сжигают кошек. Об этом сообщил представитель краевого ведомства. Материалы по делу уже были переданы в полицию, действия подозреваемых проверят по признакам правонарушения, указанным в статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
"Кунгурская городская прокуратура проводит проверку после сообщений о сжигании животных на предприятии", — цитирует ответ представителя прокуратуры РИА "Новости".
Собеседник рассказал агентству, что жители заявляют о случаях сжигания кошек на местной птицефабрике. Ранее в социальных сетях начали распространяться сообщения о жестоком обращении с животными. Уточнялось, что избавиться от животных якобы потребовало новое руководство предприятия. В итоге двух кошек прямо из печки вытащили работницы, услышавшие жалостные крики. Спасённые пушистики получили сильные ожоги и сейчас находятся в клинике. Часть других котов и кошек с фабрики вынесли неравнодушные сотрудники.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в квартире в Саранске при пожаре из-за упавшего обогревателя сгорело восемь кошек. Хозяин помещения оставил прибор включённым и ушёл, а питомцы опрокинули устройство. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту происшествия и потушили возгорание, но, к сожалению, не успели спасти животных.
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