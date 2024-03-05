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5 марта, 11:26

Не убирайте шубы: Март "поиграл" в весну, москвичей предупредили о возвращении морозов

Вильфанд заявил, что весна сделала тепловой зигзаг и снова катится в зиму

Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Март, который успел порадовать москвичей весенним теплом, вскоре снова "скатится" до устойчивых минусовых отметок и превратится в зимний месяц. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в первые дни марта термометры показали на 4–6 градусов выше нормы, такой температурный фон соответствует началу апреля. Но уже с сегодняшнего дня начнётся заметное похолодание.

"5 марта будет от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на среду — минус 7 и минус 12, по Московской области будет от 15 градусов ниже нуля. Дневные температуры в среду уже отрицательные", приводит слова синоптика РИА "ФедералПресс".

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А ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда наступит метеорологическая весна в России. Это произойдёт с 16 по 21 марта. А вот сход снега не стоит ожидать раньше середины апреля.

Марина Калегина
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