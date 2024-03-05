Не убирайте шубы: Март "поиграл" в весну, москвичей предупредили о возвращении морозов

Март, который успел порадовать москвичей весенним теплом, вскоре снова "скатится" до устойчивых минусовых отметок и превратится в зимний месяц. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в первые дни марта термометры показали на 4–6 градусов выше нормы, такой температурный фон соответствует началу апреля. Но уже с сегодняшнего дня начнётся заметное похолодание.

"5 марта будет от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на среду — минус 7 и минус 12, по Московской области будет от 15 градусов ниже нуля. Дневные температуры в среду уже отрицательные", — приводит слова синоптика РИА "ФедералПресс".