Засланный в ДНР айдаровец* получил 18 лет колонии строгого режима

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор боевику запрещённой в России террористической организации "Айдар"* Сергею Скидану, сообщает пресс-служба инстанции.

"7 мая 2020 года Скидан заключил контракт о прохождении военной службы в террористической организации "Айдар"*. В период с начала мая до начала июня 2020 г. он прошёл специальное обучение обращению с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими и иными веществами и предметами, представляющими опасность", — рассказали в суде.

Уже в июне того же года Скидану поручили на практике применить полученные навыки и отправили на наблюдательный пост вблизи села Старогнатовка Волновахского района ДНР. Там он и был впоследствии задержан. Айдаровцу* предъявили обвинения по статьям 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", ч. 2 ст. 205.4 "Участие в террористическом сообществе" и ст. 278 "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" УК РФ.

Суд признал Скидана виновным по всем пунктам и приговорил его к наказанию в виде 18 лет колонии строгого режима.

А ранее в ДНР пулемётчику "Азова"* Сергею Михайленко дали пожизненное за расстрел авто с надписью "Дети". В результате двое мужчин, женщина и трёхлетний мальчик скончались на месте.