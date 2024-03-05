В США госпитализировали 77-летнего американца, дышащего "железными лёгкими"

После заражения коронавирусом в США экстренно госпитализирован 77-летний житель Далласа Пол Александер, известный тем, что уже на протяжении 70 лет пребывает в двухметровом железном аппарате искусственной вентиляции лёгких. Мужчину уже выписали домой, но он всё ещё находится в очень слабом состоянии, сообщает Daily Star.

Пол Александер — один из последних людей в Штатах, который в детстве переболел полиомиелитом. Он заразился за несколько лет до изобретения американской версии вакцины. Из-за полиовируса в шесть лет Александер оказался почти полностью парализован и привязан к аппарату "Железное лёгкое". После госпитализации с коронавирусом врачи предупреждали, что у человека, который столько лет провёл в лежачем положении, немного шансов на выживание. Несмотря на это, состояние американца удалось стабилизировать.