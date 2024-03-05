Жена Обамы высказалась о планах заменить Байдена в гонке за пост президента США

Бывшая первая леди США, супруга экс-президента Барака Обамы Мишель была вынуждена прокомментировать многочисленные слухи о её планах побороться за место в Овальном кабинете. Её офис в заявлении телеканалу NBC News заверил, что она не собирается принимать участие в президентской гонке в 2024 году.

"Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, она не будет баллотироваться в президенты. Госпожа Обама поддерживает избирательную кампанию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис", — уверяет пресс-служба Мишель Обамы.

Инсайдеры телеканала в окружении политика со своей стороны завили, что она собирается помочь кампании Байдена этой осенью, как это было и четыре года назад.