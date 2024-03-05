В Кронштадте представили робота, который станет помощником в освоении Арктики

Сегодня в Кронштадте начался II Всероссийский молодёжный арктический форум, участники которого обсуждают перспективы развития Арктической зоны, добычу полезных ископаемых, прорывные технологии и задачи из области экологии. Мероприятие собрало студентов из 15 высших учебных заведений Петербурга, среди них будущие лётчики, специалисты горной промышленности и медики, чья квалификация окажется как нельзя кстати в освоении такого колоссального региона, как Арктика.

II Всероссийский молодёжный арктический форум и представленные на нём роботы. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Организаторы форума сообщили, что речь идёт о "наукоёмком" регионе, которому требуются особые подходы в самых, казалось бы, привычных сферах. При этом сейчас приоритетом разработки студентов является робототехника. Создаются как летающие модели, так и те, что смогут помогать людям на земле, как, например, робот по имени Иван.

"У него встроена система распознания объектов физиономии человека. Он распознаёт нас как разработчиков, также он определяет координаты в пространстве, может ориентироваться. Он автономен и работает от батарейного блока", — объяснила Варвара Минеева — участница форума, инженер Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Кроме Ивана был представлен летающий робот, способный развивать скорость около 200 километров в час и дальность 40–45 километров. При этом он может перенести груз весом порядка двух килограммов на дистанцию в 20–35 километров.

II Всероссийский молодёжный арктический форум проводится на базе Музея военно-морской славы в Кронштадте, входящего в крупный проект "Остров фортов". В таком выборе есть и дань уважения истории, ведь Кронштадт долгое время был пунктом, из которого стартовали экспедиции, отправлявшиеся за полярный круг.

"Мы следуем заветам президента [России Владимира Путина]. Он сказал про Арктику, но нам кажется, что и про нас тоже. Потому что это и развитие, и привлечение инвестиций, и развитие туризма, и, конечно, повышение уровня комфорта жизни на той территории, на которой развивается военно-морской флот и флот в целом", — поделилась глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.