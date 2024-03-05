Пермская птицефабрика уволила сотрудника, подозреваемого в сожжении кошек 5 марта, 15:32 В Пермском крае сотрудник птицефабрики сжигал котов. Обложка © freepik

В Пермском крае птицефабрика начала внутреннюю проверку после информации о сожжении кошек в производственном цехе одним из сотрудников. Нарушителя планируют уволить, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей завода.

"Идёт служебная проверка, комментариев не даём. Сотрудника этого знаем, он уже на увольнении", — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края сжигают кошек. Избавиться от животных, гуляющих по территории предприятия, якобы потребовало новое руководство. Двух котов спасли работницы, которые услышали жалобные крики, доносящиеся из печи. Питомцев с ожогами отправили в ветклинику.

Авторы Татьяна Миссуми