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Пермская птицефабрика уволила сотрудника, подозреваемого в сожжении кошек

5 марта, 15:32
В Пермском крае сотрудник птицефабрики сжигал котов. Обложка © freepik

В Пермском крае сотрудник птицефабрики сжигал котов. Обложка © freepik

В Пермском крае птицефабрика начала внутреннюю проверку после информации о сожжении кошек в производственном цехе одним из сотрудников. Нарушителя планируют уволить, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей завода.

"Идёт служебная проверка, комментариев не даём. Сотрудника этого знаем, он уже на увольнении", — рассказал собеседник издания.

В Саранске хозяин случайно сжёг заживо 8 кошек
В Саранске хозяин случайно сжёг заживо 8 кошек

Ранее сообщалось, что на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края сжигают кошек. Избавиться от животных, гуляющих по территории предприятия, якобы потребовало новое руководство. Двух котов спасли работницы, которые услышали жалобные крики, доносящиеся из печи. Питомцев с ожогами отправили в ветклинику.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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