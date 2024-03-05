Регион

Уведомления отключены

5 марта, 15:39

На жительницу Истры, сломавшую руки новорождённому сыну, завели уголовное дело

В отношении женщины, которая сломала руки своему новорождённому сыну, завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.

"Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Привлечение виновных к уголовной ответственности на контроле Истринской городской прокуратуры", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, женщина грубо нарушала свои родительские обязанности и жестоко обращалась с малышом. Мальчик не был обеспечен ни пищей, ни одеждой, ни местом для сна и отдыха. Кроме того, женщина не следила за его здоровьем и уклонялась от лечения и госпитализации.

"Хрустит и хрустит": Жительница Истры объяснила, почему не заметила у сына переломы всех рёбер
"Хрустит и хрустит": Жительница Истры объяснила, почему не заметила у сына переломы всех рёбер

Напомним, сегодня стало известно, что 24-летняя мать из Истры сломала руки своему новорождённому сыну. По её словам, всё якобы произошло, когда она пыталась надеть на малыша комбинезон. Позже врачи установили, что у младенца переломаны рёбра и ключица. При этом она объяснила, почему не заметила у сына травм, заявив, что не обратила внимания на странные звуки: "Хрустит и хрустит".

Обложка ©

T.me / SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров