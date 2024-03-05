На жительницу Истры, сломавшую руки новорождённому сыну, завели уголовное дело
В отношении женщины, которая сломала руки своему новорождённому сыну, завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.
"Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Привлечение виновных к уголовной ответственности на контроле Истринской городской прокуратуры", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, женщина грубо нарушала свои родительские обязанности и жестоко обращалась с малышом. Мальчик не был обеспечен ни пищей, ни одеждой, ни местом для сна и отдыха. Кроме того, женщина не следила за его здоровьем и уклонялась от лечения и госпитализации.
Напомним, сегодня стало известно, что 24-летняя мать из Истры сломала руки своему новорождённому сыну. По её словам, всё якобы произошло, когда она пыталась надеть на малыша комбинезон. Позже врачи установили, что у младенца переломаны рёбра и ключица. При этом она объяснила, почему не заметила у сына травм, заявив, что не обратила внимания на странные звуки: "Хрустит и хрустит".
T.me / SHOT