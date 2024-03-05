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"Принц" из Кузбасса въехал в квартиру на белом коне ради примирения с любимой

SHOT: В Кузбассе муж вернулся домой на лошади, чтобы поздравить жену с 8 Марта

5 марта, 16:10
Муж из Кемеровской области приехал к жене на лошади. Обложка © t.me / SHOT

Муж из Кемеровской области приехал к жене на лошади. Обложка © t.me / SHOT

В Кемеровской области мужчина вернулся домой в квартиру на пятом этаже верхом на белой лошади. Таким оригинальным способом он решил поздравить супругу с наступающим Международным женским днём, а заодно помириться с ней после очередной ссоры, пишет SHOT.

В Кемеровской области муж вернулся домой на лошади. Фото © t.me / SHOT

Всё произошло в городе Осинники. Мужчина ранее работал на местной ферме, откуда и решил взять коня, чтобы вернуться на нём домой в три часа ночи. Жена и ребёнок в это время уже спали, но грохот копыт по лестницам разбудил не только их, но и соседей. В итоге лошадь простояла в комнате почти два часа.

"Вот, девчонки, 8 Марта у нас настало. Вот лошадь у меня дома стоит. Муж поздравил меня с 8 Марта", — поделилась женщина.

В Кемеровской области муж вернулся домой на лошади. Фото © t.me / SHOT

В Кемеровской области муж вернулся домой на лошади. Фото © t.me / SHOT

Когда хозяин съёмной квартиры узнал об инциденте с лошадью, то разрешил остаться только женщине с ребёнком. Женщина в разговоре с SHOT призналась, что простила возлюбленного и теперь семья будет искать новое жильё. Также делом заинтересовались в полиции, где "принц" теперь даёт показания.

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В Якутии скульптор слепил из снега 50-метровый табун лошадей

А ранее Life.ru рассказывал о ссоре другой супружеской пары, которая завершилась совсем иначе. На юге Москвы жена поссорилась с мужем, после чего подожгла его, потому что он её "сильно выбесил". Пострадавший попал в реанимацию с ожогами 50% поверхности тела.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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