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5 марта, 15:39

Украинский военный подорвался на американской гранате в квартире под Киевом

Украинский военный насмерть подорвался на гранате американского производства М67 в городе Ирпень Киевской области, а в его квартире нашли ещё четыре гранаты, две дымовые шашки и почти тысячу патронов разных калибров. Об инциденте сообщает издание "Страна.ua".

Полицию на место трагедии вызвали соседи, услышавшие звук взрыва.

"Открыто уголовное дело по статье "Неаккуратное обращение с боеприпасами" с отметкой "Несчастный случай", — рассказали журналистам силовики.

Помощник Залужного подорвался на подарке — гранате нового образца
Помощник Залужного подорвался на подарке — гранате нового образца

Напомним, что в конце прошлого года во время заседания сельсовета в Закарпатской области на западе Украины один из депутатов взорвал гранаты. В результате пострадало 26 человек, из них шестеро — в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Sergey Kamshylin / shutterstock.com

Марина Калегина
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