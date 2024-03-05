Украинский военный подорвался на американской гранате в квартире под Киевом
Украинский военный насмерть подорвался на гранате американского производства М67 в городе Ирпень Киевской области, а в его квартире нашли ещё четыре гранаты, две дымовые шашки и почти тысячу патронов разных калибров. Об инциденте сообщает издание "Страна.ua".
Полицию на место трагедии вызвали соседи, услышавшие звук взрыва.
"Открыто уголовное дело по статье "Неаккуратное обращение с боеприпасами" с отметкой "Несчастный случай", — рассказали журналистам силовики.
Напомним, что в конце прошлого года во время заседания сельсовета в Закарпатской области на западе Украины один из депутатов взорвал гранаты. В результате пострадало 26 человек, из них шестеро — в тяжёлом состоянии.
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