Рыбак выловил из Москвы-реки выброшенную кем-то черепаху

Большую красноухую черепаху выловил из Москвы-реки рыбак из Братеева. Местные жители таким находкам не удивляются. По словам рыболовов, вода в этом районе из-за коммуникаций и тёплых сбросов нагревается до +20 °C даже зимой. Пресмыкающиеся зимуют на дне, а по весне просыпаются и выплывают погреться на солнышке.

Рыбак выловил большую красноухую черепаху в Москве-реке. Видео © t. me / Москва 125

"Она рядом со мной греться всплыла, я её сачком поймал. Летом часто на удочку попадаются, а это вторая черепаха, которую ловлю зимой сачком", — рассказал удачливый рыболов телеканалу "360".

По словам мужчины, таких черепах в реку выпускают нерадивые хозяева — люди, которым надоело держать такого питомца у себя дома. Но и после встречи с рыбаком эта особь не обрела любящие руки: москвич выпустил черепаху после того, как снял с нею видео.

Красноухая черепаха — самая распространённая среди любителей домашних черепах. Своё название животное получило благодаря специфической особенности — красным пятнышкам, которые расположены по бокам от глаз и видны до самой шеи. В дикой природе они живут до 30 лет.