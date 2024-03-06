В западных странах у власти стоят олигархи, а не президенты, премьер-министры и другие публичные политики. Те, кто светится в высоких политических кругах, были одобрены кем-то "сверху". При этом устраивать представление под названием "демократия" в век Интернета стало гораздо легче, хотя на самом деле голоса избирателей в Штатах уже давно не имеют значения.

"Всё равно, кого показывать. Хочешь — Зеленского, хочешь — Трюдо, хочешь — Макрона. Потому что дальше тебе быстро в смартфоне за два-три дня разберут любого до винтика. Могут рассказать, что вообще непонятно, как он сюда попал. А могут, наоборот, возвеличить. Как Зеленского. Сначала возвеличили, а теперь…" — заявил учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в программе "Царьград. Главное".

Он напомнил, что когда-то Зеленский был на всех обложках. А потом, когда захотел в ответ на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону побеседовать с Fox News, его посмотрели всего "три с половиной человека". А всё потому, что на сегодняшний день глава киевского режима уже никому не интересен.

"Поэтому его потихонечку надо убирать с витрины", — констатировал Малофеев.

Он добавил, что все высказывания западных политиков следует рассматривать как пустые слова до появления соответствующих официальных документов. Политолог указал, что даже официальные данные проходят проверку акционеров и олигархов, а также подчеркнул, что в мире, где титулы "президент" и "министр" являются значимыми, нужно требовать ответов от Зеленского и других.

Малофеев отметил, что в России настоящим главным лицом действительно является президент Путин, за которым нет скрытых фигур. В этом, по словам обозревателя, и состоит большая разница между Россией и западными странами. Глава нашего государства избегает контактов с зарубежными коллегами, поскольку осознаёт, что они не обладают реальной властью, и даже на выходки президента США Байдена реагирует улыбкой, заключил Малофеев.