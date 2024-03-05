"Пока соответствую": Лукашенко объяснил, почему намерен выдвигаться на новый срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соответствует всем критериям для того, чтобы оставаться действующим главой государства. Об этом он заявил во время встречи с активом Белорусского союза женщин.

"Я понимаю, что такое президент для Беларуси при такой системе власти… Вы чувствуете опасность… Может, излишне перебираете: "Никто нас не защитит, кроме него". Да нет, людей крепких достаточно. Но вся проблема в том, что мы порой их не видим. Мы видим реальное, что кто-то может защитить… Я понимаю, что лучше синица в руке, чем журавль в небе. Да, они, может, где-то есть, эти люди, но они должны выйти на поверхность, вы должны увидеть своего человека, который вас сможет защитить и который не пожалеет своей жизни, как бы это пафосно ни звучало. Простите, я пока этому соответствую", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что обвинения в его сторону о том, что он якобы украл миллионы, — беспочвенные. Потому что те средства, которые упоминаются, просто невозможно скрытно накопить. Кроме того, он подчеркнул, что президентство является огромным бременем. В случае ошибки или неправильного решения по какому-то вопросу прежде всего страдают его сторонники, которые могут подвергаться критике, подчеркнул глава Белоруссии.

"Это моя жизнь, у меня нет другой жизни, кроме вас. И тем не менее вы должны понимать — я не вечен. Вы будете жить при новом президенте. Это большая моя задача. Я очень хочу, чтобы… мы жили на своей земле и развивались", — сказал Лукашенко.