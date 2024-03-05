На Московской неделе моды представили бушлат, который Путин мерил на форуме АСИ

Во время показа бренда одежды "ДНК" (DNK Russia) из Ростовской области, приуроченного к Московской неделе моды, были продемонстрированы "бушлаты из России", один из которых ранее примерил президент России Владимир Путин на форуме АСИ, сообщает РИА "Новости".

Путин примерил на выставке АСИ "бушлат из России". Видео © Life.ru

Показ ростовского бренда одежды "ДНК" проходил в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках проведения Московской недели моды. Гостям вечера показали несколько моделей пуховиков с надписью "Бушлат из России". Такой же пуховик Владимир Путин примерил после пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" на выставке брендов в рамках конкурса "Знай наших".

На показе были представлены как мужские, так и женские варианты пуховиков в нескольких расцветках. Бренд "ДНК", кстати, ведёт сотрудничество с "Роскосмосом", "Союзмультфильмом", "Смешариками", Black Star Wear, телеканалом "Пятница", а годом ранее под его маркой была создана коллекция одежды для съёмок фильма "Чебурашка".