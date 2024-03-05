Россия обзаведётся новым военным союзником в Африке
Правительство РФ одобрило проект Минобороны о военном сотрудничестве с Конго
Проект соглашения о военном сотрудничестве России и Демократической Республики Конго, подготовленный в Минобороны и согласованный с МИД, получил одобрение в Правительстве РФ. Об этом гласит постановление кабмина, опубликованное на официальном портале правовой информации.
"Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с конголезской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства РФ указанное соглашение", — сказано в документе.
Проект соглашения подразумевает проведение учений с участием военнослужащих двух стран, совместные тренировки и взаимную подготовку кадров. Кроме того, допускаются заходы военных кораблей и визиты военной авиации в ДРК.
А Кишинёв тем временем расторг три оборонных соглашения, подписанные в рамках СНГ. Денонсированные парламентом документы касались обеспечения борьбы с терроризмом, деятельности военных наблюдателей и поставок военной техники.
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