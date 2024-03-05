Россия обзаведётся новым военным союзником в Африке

Проект соглашения о военном сотрудничестве России и Демократической Республики Конго, подготовленный в Минобороны и согласованный с МИД, получил одобрение в Правительстве РФ. Об этом гласит постановление кабмина, опубликованное на официальном портале правовой информации.

"Поручить Минобороны России провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с конголезской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Правительства РФ указанное соглашение", — сказано в документе.

Проект соглашения подразумевает проведение учений с участием военнослужащих двух стран, совместные тренировки и взаимную подготовку кадров. Кроме того, допускаются заходы военных кораблей и визиты военной авиации в ДРК.