Парламент Молдавии расторг три соглашения с СНГ в области обороны
Парламент Молдавии разорвал три соглашения в области обороны и борьбы с терроризмом, которые были подписаны в рамках СНГ. Уточняется, что депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против денонсации.
"Парламент денонсировал три соглашения, заключённых на платформе СНГ. Депутаты одобрили эти решения во II чтении", — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.
Так, парламент расторг соглашение, касающееся обеспечения вооружённых сил государств техникой и материальными средствами, документ о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в объединении, а также протокол о временном порядке формирования и задействования коллективных сил по поддержанию мира. Ещё одно связано с договором в рамках СНГ об обеспечении борьбы с терроризмом.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что Приднестровье обратилось к России за помощью из-за блокады Молдавии. Как пояснил политолог, Москва сможет пресечь агрессию против республики. Позже в МИД Приднестровья объяснили обращение саботажем Молдавии. Там ожидают дипломатическую поддержку со стороны нашей страны в разгорающемся конфликте.
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