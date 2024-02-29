Парламент Молдавии расторг три соглашения с СНГ в области обороны

Парламент Молдавии разорвал три соглашения в области обороны и борьбы с терроризмом, которые были подписаны в рамках СНГ. Уточняется, что депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против денонсации.

Так, парламент расторг соглашение, касающееся обеспечения вооружённых сил государств техникой и материальными средствами, документ о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в объединении, а также протокол о временном порядке формирования и задействования коллективных сил по поддержанию мира. Ещё одно связано с договором в рамках СНГ об обеспечении борьбы с терроризмом.