Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 12:42

Парламент Молдавии расторг три соглашения с СНГ в области обороны

Парламент Молдавии разорвал три соглашения в области обороны и борьбы с терроризмом, которые были подписаны в рамках СНГ. Уточняется, что депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против денонсации.

"Парламент денонсировал три соглашения, заключённых на платформе СНГ. Депутаты одобрили эти решения во II чтении", — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Так, парламент расторг соглашение, касающееся обеспечения вооружённых сил государств техникой и материальными средствами, документ о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в объединении, а также протокол о временном порядке формирования и задействования коллективных сил по поддержанию мира. Ещё одно связано с договором в рамках СНГ об обеспечении борьбы с терроризмом.

В Госдуме РФ назвали задачей не допустить эскалации в Приднестровье
В Госдуме РФ назвали задачей не допустить эскалации в Приднестровье

А ранее Life.ru рассказывал о том, что Приднестровье обратилось к России за помощью из-за блокады Молдавии. Как пояснил политолог, Москва сможет пресечь агрессию против республики. Позже в МИД Приднестровья объяснили обращение саботажем Молдавии. Там ожидают дипломатическую поддержку со стороны нашей страны в разгорающемся конфликте.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Молдавия
  • снг
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров