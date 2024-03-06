Почти половина украинцев считают Зеленского неэффективным

Почти две трети украинцев (62,8%) негативно оценивают работу офиса Владимира Зеленского. Об этом сообщило украинское издание "Цензор", опираясь на опрос социологической компании "Социс", проведённый 22 февраля – 1 марта 2024 года среди 3000 респондентов старше 18 лет.

Работу самого Зеленского считают эффективной 41,7% респондентов, в то время как 48,3% назвали её неэффективной или малоэффективной. Работой кабинета министров недовольны 73,7% жителей (малоэффективная или вообще неэффективная), удовлетворены ею лишь 16,8% опрошенных. Самую высокую оценку украинских граждан получили Вооружённые силы Украины (86,2% считают их работу достаточно или очень эффективной) и волонтёры (76,4%).

"Наиболее негативно граждане оценивают работу Верховной рады (77,1%) и судов (68,4%)", — написало издание.