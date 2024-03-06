Два человека погибли при пожаре из-за возгорания холодильника в Новой Москве

В посёлке Кокошкино в Новой Москве произошёл пожар из-за воспламенившегося холодильника, два человека погибли. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Работа спасателей на пожаре в Новой Москве. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия произошла около половины десятого вечера на втором этаже дома по улице Ленина. Старенький холодильник загорелся после замыкания проводки, и едкий дым быстро заполнил всю квартиру. Всполошившиеся соседи вызвали оперативные службы.

Пожарные не сумели вскрыть железную дверь и проникли в квартиру через окно. Хозяев — пожилую пенсионерку и её взрослого сына — вытащили на воздух, но спасти угоревших людей медикам уже было не под силу.