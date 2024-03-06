Момент удара молнии в борт, выполнявший рейс Ванкувер – Лондон, попал на видео

Молния попала в пассажирский Boeing 777-300 компании Air Canada, который вылетел из Ванкувера и направлялся в Лондон. Момент удара попал на камеру очевидцев.

В борт, выполнявший рейс Ванкувер – Лондон, попала молния. Видео © X / Citizen Free Press

Взлёт самолёта происходил в условиях грозы. К счастью, инцидент закончился благополучно, никто не пострадал. А воздушное судно добралось до пункта назначения.