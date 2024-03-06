На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошёл взрыв, пострадало 18 человек

В Улуг-Хемском районе Тувы произошло ЧП на Шагонарской ТЭЦ, есть пострадавшие. Об этом информировал глава республики Владислав Ховалыг.

"Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о десяти пострадавших. Они госпитализированы", — написал он в телеграм-канале, позднее уточнив, что их число выросло до 18. Шесть находятся в тяжёлом состоянии. Ведутся поиски трёх человек.

На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошёл взрыв. VK / Администрация Улуг-Хемского района

Сейчас здание станции оцеплено, на месте работают экстренные службы, также там создадут оперштаб. В него войдут руководители МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуются бригады для устранения последствий аварии.





Как сообщил телеграм-канал SHOT, взрыв на территории ТЭЦ случился примерно в 8:40 утра по местному времени (4:40 мск). Из здания котельной эвакуирован 21 человек, причину в данный момент выясняют.