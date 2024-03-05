Персонал ТЭЦ в Петербурге нажал тревожную кнопку из-за кружившего над станцией дрона
Двоих мужчин с квадрокоптером задержали во время съёмки у ТЭЦ в Петербурге
Снимавших ТЭЦ с квадрокоптера в Санкт-Петербурге задержали росгвардейцы. Обложка © t.me / rosgvardszo
Двое мужчин задержаны за съёмку с квадрокоптера у Автовской ТЭЦ в Санкт-Петербурге, несмотря на действующий до 15 апреля запрет на запуск дронов. Для выяснения обстоятельств в отдел полиции также доставили и водителя такси, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Двое мужчин задержаны за съёмку с квадрокоптера прилегающей к ТЭЦ территории в Санкт-Петербурге. Видео © Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
"На месте происшествия наряд Росгвардии обнаружил и задержал двоих нарушителей, которые приехали на такси и осуществили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, а затем с его помощью вели видеосъёмку прилегающей к ТЭЦ территории. Росгвардейцы доставили задержанных, не имевших разрешения на полёт БПЛА, в отдел полиции", — рассказали в ведомстве.
Фото © Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Бойцы Росгвардии прибыли к Автовской ТЭЦ после того, как персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Эта станция является крупнейшим энергоисточником в юго-западной части Петербурга. Она обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания четырёх районов города, где проживают около 1,5 миллиона человек.
А ранее утром 5 марта стало известно, что украинские военные атаковали с помощью беспилотника Губкинскую нефтебазу в селе Долгое. Взрыв повредил один из резервуаров, но к настоящему моменту возгорание ликвидировано.