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6 марта, 05:11

Найден эпицентр взрыва на Шагонарской ТЭЦ, при котором ранено 18 рабочих и пропали трое

По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело о халатности

Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Фото © VK / Администрация Улуг-Хемского района

Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Фото © VK / Администрация Улуг-Хемского района

Уголовное дело о халатности заведено по факту взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы, в результате которых пострадало 18 человек. Как сообщает СУ СКР по региону, эпицентр находится в помещении топливоподачи.

"По данному факту следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", уточнили в управлении.

По последним данным, в результате ЧП с ТЭЦ было госпитализировано 18 рабочих. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Пострадавших доставят в республиканскую больницу № 1 в Кызыле. В настоящее время на месте аварии ведут поиски троих сотрудников, которые также были на смене.

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Андрей Бражников
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