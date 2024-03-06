Найден эпицентр взрыва на Шагонарской ТЭЦ, при котором ранено 18 рабочих и пропали трое

Уголовное дело о халатности заведено по факту взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы, в результате которых пострадало 18 человек. Как сообщает СУ СКР по региону, эпицентр находится в помещении топливоподачи.

По последним данным, в результате ЧП с ТЭЦ было госпитализировано 18 рабочих. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Пострадавших доставят в республиканскую больницу № 1 в Кызыле. В настоящее время на месте аварии ведут поиски троих сотрудников, которые также были на смене.