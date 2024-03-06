Американцев лишат доступа к "вражеским" соцсетям
The Hill: Законодатели Конгресса США подготовили законопроект о запрете TikTok
Законодателями Конгресса Соединённых Штатов подготовлен законопроект о запрете "вражеских" социальных сетей. В первую очередь он касается принадлежащей китайской компании ByteDance видеоплатформы TikTok, сообщают The Hill и CNBC.
Документ за авторством республиканца Майка Галлахера и демократа Раджи Кришнамурти получил название "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками". Именно таковыми с точки зрения конгрессменов являются и TikTok, и ByteDance. Газета утверждает, что в случае одобрения законопроекта китайской компании придётся отказаться от TikTok, а иначе приложение будет запрещено на территории США.
"Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей", — указано в материале.
The Hill замечает, что законопроект даст президенту США возможность запрещать и другие приложения, подконтрольные странам, которые подходят под определение "иностранных противников", к которым документ относит Китай, Россию, КНДР и Иран.
Ранее Life.ru сообщал о том, что представителям Демократической и Республиканской партий в американском Конгрессе удалось найти консенсус, который позволит не допустить прекращения работы федерального правительства из-за остановки финансирования. В рамках предложенного решения некоторые из правительственных структур обеспечат средствами до 8 марта, а другие — до 22-го числа.
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