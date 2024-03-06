Американцев лишат доступа к "вражеским" соцсетям

Законодателями Конгресса Соединённых Штатов подготовлен законопроект о запрете "вражеских" социальных сетей. В первую очередь он касается принадлежащей китайской компании ByteDance видеоплатформы TikTok, сообщают The Hill и CNBC.

Документ за авторством республиканца Майка Галлахера и демократа Раджи Кришнамурти получил название "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками". Именно таковыми с точки зрения конгрессменов являются и TikTok, и ByteDance. Газета утверждает, что в случае одобрения законопроекта китайской компании придётся отказаться от TikTok, а иначе приложение будет запрещено на территории США.

"Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей", — указано в материале.

The Hill замечает, что законопроект даст президенту США возможность запрещать и другие приложения, подконтрольные странам, которые подходят под определение "иностранных противников", к которым документ относит Китай, Россию, КНДР и Иран.