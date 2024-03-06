В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения объявлен в Туве из-за взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ, в результате которого пострадало 18 рабочих. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определён", — проинформировал руководитель республики.

По его словам, из-за аварии в Шагонаре приостановлено централизованное теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, где проживает порядка четырёх тысяч человек. Пожар уже потушен, но сотрудники МЧС продолжают разборку конструкций и проливку для исключения новых очагов возгорания. После этого к работе приступит аварийно-восстановительная бригада.