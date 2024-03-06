В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ
В Туве ввели режим ЧС регионального значения из-за взрыва на Шагонарской ТЭЦ
Обстановка у Шагонарской ТЭЦ после взрыва. Обложка © VK / Владислав Ховалыг
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения объявлен в Туве из-за взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ, в результате которого пострадало 18 рабочих. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Пропавших нет. Весь состав смены определён", — проинформировал руководитель республики.
По его словам, из-за аварии в Шагонаре приостановлено централизованное теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, где проживает порядка четырёх тысяч человек. Пожар уже потушен, но сотрудники МЧС продолжают разборку конструкций и проливку для исключения новых очагов возгорания. После этого к работе приступит аварийно-восстановительная бригада.
По последним данным, в результате ЧП с ТЭЦ было госпитализировано 18 рабочих. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Пострадавших доставят в республиканскую больницу № 1 в Кызыле.