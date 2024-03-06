"Настоящий январь" и "морозное дно" нагрянут в гости к москвичам в преддверии 8 Марта

Прошлой ночью температура в столице опустилась до минус 9 градусов, а в ночь на четверг в Москве наступит "настоящий январь" — до минус 14. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столбик минимального термометра застыл на отметке минус 9,3, что на 3 градуса ниже климатической нормы. "Морозное дно" будет завтра в ночь: в Москве — минус 11 – минус 14 градусов, это январь настоящий", — поделился синоптик.

Больше всего от возвращения "настоящего января" пострадают всё-таки жители Подмосковья. Особенно сильно утеплиться придётся жителям Электростали, Клина и Толстопальцева.