"Настоящий январь" и "морозное дно" нагрянут в гости к москвичам в преддверии 8 Марта
Синоптик Тишковец: В Москве ожидаются морозы до минус 14 °C
Прошлой ночью температура в столице опустилась до минус 9 градусов, а в ночь на четверг в Москве наступит "настоящий январь" — до минус 14. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Столбик минимального термометра застыл на отметке минус 9,3, что на 3 градуса ниже климатической нормы. "Морозное дно" будет завтра в ночь: в Москве — минус 11 – минус 14 градусов, это январь настоящий", — поделился синоптик.
Больше всего от возвращения "настоящего января" пострадают всё-таки жители Подмосковья. Особенно сильно утеплиться придётся жителям Электростали, Клина и Толстопальцева.
А ранее Life.ru спросил у врача, кого можно считать метеозависимыми людьми. Оказалось, что метеозависимость — реакция организма на условия окружающей среды — официально не доказана и не признана болезнью, но и не опровергнута. С проявлениями зависимости от погоды можно справиться, здесь можно прочитать подробности.
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