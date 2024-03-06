Пятиклассник попал в реанимацию после "покатушек" на перилах школы в Петербурге Ученик попал в реанимацию, неудачно скатившись по перилам в школе в Петербурге 6 марта, 08:21 В школе пятиклассник упал с перил и попал в реанимацию. Обложка © Freepik

В Санкт-Петербурге школьник съехал по перилам во время перемены, но в итоге не удержался и упал, получив тяжёлую травму головы. Сейчас ребёнок в реанимации. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл в посёлке Песочный, 11-летний ученик по привычке сел на перила и покатился вниз, но потерял равновесие. Врачи диагностировали у пятиклассника черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа, гематомы.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник оглох после пощёчины тренера по рукопашному бою. Травму получил 11-летний мальчик, который с братом записался в секцию в клубе "Атлант" в Левобережном районе.

Авторы Татьяна Миссуми