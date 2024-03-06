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Пятиклассник попал в реанимацию после "покатушек" на перилах школы в Петербурге

Ученик попал в реанимацию, неудачно скатившись по перилам в школе в Петербурге

6 марта, 08:21
В школе пятиклассник упал с перил и попал в реанимацию. Обложка © Freepik

В школе пятиклассник упал с перил и попал в реанимацию. Обложка © Freepik

В Санкт-Петербурге школьник съехал по перилам во время перемены, но в итоге не удержался и упал, получив тяжёлую травму головы. Сейчас ребёнок в реанимации. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл в посёлке Песочный, 11-летний ученик по привычке сел на перила и покатился вниз, но потерял равновесие. Врачи диагностировали у пятиклассника черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа, гематомы.

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Ранее сообщалось, что в Москве школьник оглох после пощёчины тренера по рукопашному бою. Травму получил 11-летний мальчик, который с братом записался в секцию в клубе "Атлант" в Левобережном районе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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