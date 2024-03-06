Мощный пожар на подстанции оставил без света 30 городов и сёл на Украине На Украине загорелась подстанция в Хмельницкой области 6 марта, 10:50 В Хмельницкой области загорелась подстанция. Обложка © freepik

В Хмельницкой области на западе Украины вспыхнул пожар на подстанции, в результате чего свыше четырнадцати тысяч квартир и домов оказались без света. Об этом говорится в телеграм-канале Министерства энергетики страны.

"В Хмельницкой области <…> на подстанции облэнерго возник пожар, в результате чего отключены воздушные линии электропередачи. Обесточились более 14 тысяч потребителей в 30 населённых пунктах", — уточняется в тексте.

Возгорание уже ликвидировано, городские службы восстанавливают электроснабжение, но до сих пор у 2,5 тысяч потребителей проблема остаётся нерешённой.

Ранее сообщалось, что не менее трёх взрывов прогремело в Одессе и на окраинах города. Громкие хлопки были слышны в районе Холодной Балки и Усатова. Одесская горадминистрация обратилась к жителям города с призывом укрыться в подвалах и бомбоубежищах. Над городом зафиксирована беспорядочная работа средств ПВО.

Авторы Татьяна Миссуми