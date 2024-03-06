Повредил промежность: В Петербурге мужчина сел на бокал и попал в реанимацию

В Петербурге врачи спасают мужчину после того, как он сел на стеклянный бокал. В результате инцидента пострадавший получил серьёзные травмы, сообщает "Фонтанка".

Как рассказали в издании, 47-летний мужчина выпивал дома в Приморском районе. Пригубив достаточное количество, он сел на бокал, в результате чего острые осколки повредили промежность и мочевой пузырь. Супруга пострадавшего вызвала скорую, его госпитализировали в Елизаветинскую больницу в тяжёлом состоянии. На данный момент медики продолжают бороться за жизнь петербуржца. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.