Уральцы, осторожно! Из психушки сбежал опасный рецидивист
Полиция Екатеринбурга ищет сбежавшего из психбольницы рецидивиста
Правоохранительные органы Екатеринбурга разыскивают мужчину, который сбежал из психиатрической клиники на Сибирском тракте. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
Подозреваемый был доставлен в медучреждение для прохождения психиатрической экспертизы. В больнице мужчина должен был остаться по решению суда, однако ему удалось сбежать. Местные жители обеспокоены, так как полиция держит в тайне, по какому именно делу проходит ранее судимый житель.
"В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия", — сообщают в отделе полиции № 6 Октябрьского района.
Напомним, что похожие ситуации уже происходили в больницах Екатеринбурга. Однако тогда пациент сбежал через окно, спрыгнув со второго этажа.
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