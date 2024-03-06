Уральцы, осторожно! Из психушки сбежал опасный рецидивист

Правоохранительные органы Екатеринбурга разыскивают мужчину, который сбежал из психиатрической клиники на Сибирском тракте. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Подозреваемый был доставлен в медучреждение для прохождения психиатрической экспертизы. В больнице мужчина должен был остаться по решению суда, однако ему удалось сбежать. Местные жители обеспокоены, так как полиция держит в тайне, по какому именно делу проходит ранее судимый житель.

"В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают его местонахождение. Проводятся проверочные мероприятия", — сообщают в отделе полиции № 6 Октябрьского района.