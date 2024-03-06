Звезда "Бригады" Вдовиченков стал дедушкой

5 марта в кинотеатре "Каро Октябрь" состоялась премьера нового фильма режиссёра Сарика Андреасяна "Онегин", где актёр Владимир Вдовиченков сыграл роль рассказчика. Воспользовавшись случаем, артист сообщил счастливую новость о рождении внука, которого назвали Михаилом.

"Да, я уже дедушка. У меня внук Михаил. Родился 2 декабря. Сын живёт в Петербурге. И я пока видел внука только на фотографиях. Пока не общался вживую. Не знаю, ощущения странные. Смотрю в зеркало: дедушка? Вроде пока не похож", — сказал 52-летний Владимир Вдовиченков kp.ru.

Звезда "Бригады" также рассказал о своём отношении к автору знаменитого романа "Евгений Онегин". Актёр отметил, что играет роль рассказчика, коим и является в этом произведении сам Пушкин. Он скромно заметил, что не считает свою роль крупной, но от этого не утрачивается её важность.

"Моя роль маленькая, но, как мне кажется, важная. Я считаю, что до Пушкина не было русского литературного языка, как бы это странно ни звучало. Он стал первым поэтом, который начал писать на русском. В то время все люди, которые умели читать и писать, делали это на французском языке. Пушкин стал одним из тех людей, кому удалось сломать эту традицию. Александр Пушкин — величайшая фигура в нашей литературе", — заявил актёр на премьере фильма.