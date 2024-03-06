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6 марта, 10:32

Захарова: Ядерные объекты США в Европе станут целями при столкновении РФ и НАТО

Позиции в Северной Европе, где США установят ядерное оружие, войдут в список законных военных целей при столкновении России и НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба о важности сил ядерного сдерживания.

"Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать — подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определённых сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО", — сказала дипломат на полях Всемирного фестиваля молодёжи.

По её словам, в случае появления в Северной Европе ядерного оружия США пострадает безопасность стран, принимающих вооружение.

Шойгу связал изменение границ военных округов России с угрозой НАТО
Шойгу связал изменение границ военных округов России с угрозой НАТО

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и НАТО стоят на пороге прямого вооружённого столкновения в Восточной Европе. Кроме того, дипломат отметил, что власти США хотят манипулировать общественным мнением, обвиняя Москву в попытках расколоть альянс.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
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