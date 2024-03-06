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6 марта, 11:06

Учёные бьют тревогу и призывают не дать мегаполисам в США утонуть в океане

PNAS Nexus: Крупные города на Восточном побережье США постепенно уходят под воду

Крупные города на Восточном побережье Соединённых Штатов уходят под воду с огромной для таких природных процессов скоростью. Об этом говорится в исследовании американских учёных, опубликованном в научном журнале PNAS Nexus.

Изучение сделанных спутниками снимков показало, что в период с 2007 по 2020 год суша под Нью-Йорком, Балтимором, Норфолком и прочими крупными городами опускалась в среднем на два миллиметра ежегодно. При этом в части округов штатов Делавэр, Мэриленд, Южная Каролина и Джорджия земля уходила под воду в три раза быстрее.

В работе говорится, что затопление угрожает как минимум 867 тысячам объектов недвижимости и критической инфраструктуры. Речь, в частности, идёт о шоссе, железных дорогах, аэропортах, плотинах и дамбах. Особенно тревожно дела обстоят в городе Чарльстоне в Южной Каролине, центр которого находится лишь тремя метрами выше уровня моря. При этом город уходит вниз со скоростью около четырёх миллиметров в год.

Учёные считают, что в городах вроде Нью-Йорка на просадку земли оказывает существенное влияние вес построенных на ней гигантских зданий. Исследователи выразили надежду, что сделанное ими открытие подтолкнёт американские власти к действиям по укреплению береговой линии.

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Ранее Life.ru писал о том, что дрейфующие куски морского льда, которые окаймляют три четверти антарктических берегов и являются естественным барьером для схода льдов с материка в океан, начали таять вдвое быстрее, если сравнивать с тем, как это происходило в 70-е годы прошлого века. Изменения фиксировались при помощи сделанных за последние пять десятилетий снимков со спутников.

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Юрий Лысенко
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