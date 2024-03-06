Мы сказали "Хватит!": В Кремле жёстко ответили странам "золотого миллиарда"

Некоторые страны считают, что могут обворовывать другие государства, прикрываясь сотрудничеством, но это "новый колониализм", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Есть страны, которые считают себя вправе диктовать другим как жить. Есть страны, которые считают себя в праве обворовывать другие страны, называя это сотрудничеством, но по сути это не является сотрудничеством. Это является новым колониализмом, в его новом обличии", — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что РФ говорит "хватит" странам "золотого миллиарда", от которых постоянно льётся критика. Он подчеркнул, что Россия будет проводить выборы, которые нужны народу.

"Существует какой-то клуб стран, вот этот самый "золотой миллиард", который хочет указывать нам, что нам делать. Мы сказали: "Хватит!". Мы не будем больше терпеть вмешательства в нашу жизнь, в наши внутренние дела, в нашу политику, мы не будем больше терпеть разные резолюций парламентов других стран, которые говорят, что наши выборы не такие, как им нравится", — заключил Песков.