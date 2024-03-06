Политолог объяснил, почему Трампу далеко до победы на выборах

Бывший американский президент Дональд Трамп воодушевлён победой на праймериз в 12 из 15 штатов, однако ему ещё рано радоваться, заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Не надо радоваться за Трампа. Если вы его болельщик, то надо трезво понимать: праймериз показали, что он не является единоличным лидером для республиканцев", — отметил эксперт.

Перла также подчеркнул, что Вермонт — небольшой штат, однако республиканский истеблишмент выступает против Трампа. Самые образованные и состоятельные республиканцы против его кандидатуры и могут помешать выборам, добавил политолог. Это означает, что Трампу может не хватить голосов, так как сторонники экс-постпреда США при ООН Никки Хейли могут склониться к голосованию за действующего президента Штатов Джо Байдена, как к менее ужасному варианту.