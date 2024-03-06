Регион

Уведомления отключены

6 марта, 11:38

Кадыров подтвердил взятие мелового завода в Белогоровке

Кадыров: ВС России взяли под контроль меловой завод в Белогоровке в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что российские военные взяли под контроль меловой завод в посёлке Белогоровка в Луганской Народной Республике. Политик рассказал, что оперативную информацию из центра боёв ему доложил командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Командир группы спецназа "Ахмат" доложил обстановку в Белогоровке. Видео © t.me / Kadyrov_95

Он уточнил, что за прошедшие сутки в рамках поддержки наступления соединений 2-го армейского корпуса Вооружённых сил Российской Федерации группа Аида с помощью сбросов, ФПВ-дронов и снайперской тройки уничтожила 17 украинских солдат.

"Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, две пулемётные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск", — написал Кадыров в своём телеграм-канале, отметив, что сейчас бои идут за меловой карьер.

Кадыров показал видео уничтожения блиндажа ВСУ под Харьковом
Кадыров показал видео уничтожения блиндажа ВСУ под Харьковом

Ранее Life.ru сообщал, что солдаты группы "Ахмат" полностью взяли под контроль территорию мелового завода у Белогоровки в ЛНР. Бойцы ВС РФ рассказали, что ВСУ добивали своих раненых товарищей, чтобы не выносить их с поля боя, — многих погибших находили с контрольным выстрелом в затылок.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров