Кадыров подтвердил взятие мелового завода в Белогоровке

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что российские военные взяли под контроль меловой завод в посёлке Белогоровка в Луганской Народной Республике. Политик рассказал, что оперативную информацию из центра боёв ему доложил командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Командир группы спецназа "Ахмат" доложил обстановку в Белогоровке. Видео © t.me / Kadyrov_95

Он уточнил, что за прошедшие сутки в рамках поддержки наступления соединений 2-го армейского корпуса Вооружённых сил Российской Федерации группа Аида с помощью сбросов, ФПВ-дронов и снайперской тройки уничтожила 17 украинских солдат.

"Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, две пулемётные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск", — написал Кадыров в своём телеграм-канале, отметив, что сейчас бои идут за меловой карьер.