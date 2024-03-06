Кадыров подтвердил взятие мелового завода в Белогоровке
Кадыров: ВС России взяли под контроль меловой завод в Белогоровке в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что российские военные взяли под контроль меловой завод в посёлке Белогоровка в Луганской Народной Республике. Политик рассказал, что оперативную информацию из центра боёв ему доложил командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
Командир группы спецназа "Ахмат" доложил обстановку в Белогоровке. Видео © t.me / Kadyrov_95
Он уточнил, что за прошедшие сутки в рамках поддержки наступления соединений 2-го армейского корпуса Вооружённых сил Российской Федерации группа Аида с помощью сбросов, ФПВ-дронов и снайперской тройки уничтожила 17 украинских солдат.
"Кроме того, уничтожено 12 укрепрайонов, две пулемётные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск", — написал Кадыров в своём телеграм-канале, отметив, что сейчас бои идут за меловой карьер.
Ранее Life.ru сообщал, что солдаты группы "Ахмат" полностью взяли под контроль территорию мелового завода у Белогоровки в ЛНР. Бойцы ВС РФ рассказали, что ВСУ добивали своих раненых товарищей, чтобы не выносить их с поля боя, — многих погибших находили с контрольным выстрелом в затылок.
ТАСС / Елена Афонина