ФСБ пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Крыму пресекли деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Оперативная работа сотрудников ФСБ России в Крыму. Видео © ЦОС ФСБ России

"Установлено, что функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти", — говорится в сообщении.

Преступники распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. В ходе обысков по месту жительства членов организации были изъяты запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Кроме того, были найдены крупные суммы денег — как в рублях, так и в иностранной валюте. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области. Преступники планировали совершить диверсию с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Известно, что препараты разрабатывались в Америке и применяются для создания химоружия массового поражения.