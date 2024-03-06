ВС РФ за сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные за сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Херсонском направлении, в результате чего противник потерял до 30 военных и лишился двух автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Токаревка, Садовое Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области", — уточнили в ведомстве.