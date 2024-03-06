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6 марта, 12:45

ВС РФ за сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные за сутки нанесли поражение трём бригадам ВСУ на Херсонском направлении, в результате чего противник потерял до 30 военных и лишился двух автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны и 23-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Токаревка, Садовое Херсонской области и Высшетарасовка Днепропетровской области", — уточнили в ведомстве.

ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и два танка на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и два танка на Донецком направлении

А ранее Life.ru сообщал, что украинские военные потеряли более 490 военных в течение суток на Авдеевском направлении. Кроме того, российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30.

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Freepik

Александра Мышляева
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