Российские военные в зоне СВО впервые перехватили планирующую авиабомбу AASM Hammer

Российские военные в зоне специальной военной операции впервые успешно перехватили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer производства Франции. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 6 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции", — информирует военное ведомство.

К слову, ещё в январе появились сообщения о том, что в первой половине года Франция отправит киевскому режиму 40 управляемых ракет Scalp и 50 планирующих авиабомб AASM Hammer. Также Париж профинансирует поставки для ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Caesar и произведёт ещё 78 САУ.

AASM разработали специалисты французской компании Safran Electronics & Defense. Базовая версия боеприпаса состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля, который имеет оперение и ракетный ускоритель. Всё это присоединяют к обычной неуправляемой 250-килограммовой бомбе. Предполагается, что Hammer может поражать цели на дальности около 70 км.