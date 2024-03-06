Россиянам советуют звуковой массаж для самопознания

Практика лечения звуками зародилась ещё во времена древнегреческого философа Пифагора, который считал, что, напевая определённые мелодии, можно достичь внутренней гармонии и успокоиться. Помогут ли такие древние методы в наше время, чтобы отвлечься от шума внешнего мира, рассказала основательница сети центров звуковых медитаций и энергетических практик YahmurSpace Вероника Яхмур в беседе с RuNews24.ru.

В науке существует виброакустический массаж в телесно ориентированной практике, соответственно, лечение звуками имеет научное обоснование, говорит Яхмур. Вильгельм Райх, ученик психиатра Зигмунда Фрейда, в своих записях рассказывал о практиках, помогающих обрести целостность личности. Такие формы воздействия на тело могут быть применены и в медицинских целях. К примеру, поющие чаши способны оказывать терапевтический эффект в разных областях здоровья.

"Существует контактный и бесконтактный вариант массажа. Данный тип отдыха позволяет отбросить навязчивые мысли и ощутить "внутреннюю тишину". Он будет эффективен для разных типов людей", — рассказала Яхмур.

Такая практика окажет благотворное влияние на людей, которые находятся в цикле стресса, хотят остановить непрерывный поток мыслей, добиться новых вершин в жизни/карьере/бизнесе, быстро истощаются физически, хотят испытать новые ощущения и ищут новые методы самопознания.

"Также чаши спасают и от телесных недугов. Например, они уменьшают неприятные боли в мышцах и суставах благодаря эффекту массажа; улучшают кровоток; нормализуют давление и сердечный ритм; улучшают концентрацию и работу внутренних органов, активируя их", — утверждает эксперт.