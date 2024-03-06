Госдума рассмотрит закон об освобождении контрактников от наказания на время СВО 6 марта, 13:35 Контрактников освободят от уголовного наказания на период СВО. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Госдума рассмотрит законопроект, который сформирует механизм освобождения от уголовной ответственности военных, служащих по контракту в ВС РФ. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Документ распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК", — пояснил он.

Депутат напомнил, что в прошлом году уже практиковалось подобное правило об освобождении от уголовного наказания, но норма носила временный характер. Крашенинников пояснил, что разработанный механизм касается только лиц, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, а также осуждённых, за исключением статей о педофилии, терроризме или подрыве конституционных основ государства.

Таким образом, военный контракт смогут заключить лица под следствием, под судом или уже имеющие вынесенный приговор. В отношении них производство будет приостановлено, наказание заменят на условный срок, а полное погашение судимости станет возможным в том числе при получении госнаграды. При этом командиры подразделений должны будут отчитываться о поведении и службе таких солдат.

Напомним, летом прошлого года Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности бойцов специальной военной операции, которые подписали контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ в период мобилизации.

Авторы Татьяна Миссуми