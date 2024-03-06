Первым лауреатам Национальной премии интернет-контента вручили заветные статуэтки Объявлены победители первой части III Национальной премии интернет-контента 6 марта, 14:31 Ваня Дмитриенко получает награду. Обложка © Институт развития интернета (ИРИ)

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи подвели итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития интернета (ИРИ). 14 победителей в разных номинациях получили заслуженные награды, рассказали организаторы.

Победители первой части III Национальной премии интернет-контента. Фото © Институт развития интернета (ИРИ)

"Одна из главных задач нашей награды — открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несёт аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при этом популярен, причём часто не только в России", — поделился гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Лучшим "Проектом в вертикальном формате" назван веб-сериал "Ваня, спасай!", сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в РТУ МИРЭА. Главную роль в сериале сыграл певец Ваня Дмитриенко, он поднялся на сцену за наградой в форме спасателя.

Победители первой части III Национальной премии интернет-контента. Фото © Институт развития интернета (ИРИ)

Сериал про изобретательных подростков "Супергерои.ру" признан лучшим в категории "Анимационный проект". Победителем в номинации "Музыкальный клип" стала работа Димы ОМа "Дима Дома" о Донбассе, срежиссированная продюсерским центром Юрия Бардаша.

"Донбасс и я в его числе в надёжных руках, я вас уверяю. Я в первую очередь считаю себя человеком, который пишет музыку и говорит. Говорит смыслами, говорит менталитетом своего региона Донбасс", — сказал Дима ОМ.

Победитель первой части III Национальной премии интернет-контента. Фото © Институт развития интернета (ИРИ)

Лучшим "Вирусным контентом" назван финал сериала "Реальные пацаны". Также наградами были отмечены такие проекты, как #невсёравно, где рассказывается о волонтёрах, "Проект 1812" (часть 2), "Образцовое чтение". Жюри по достоинству оценило и первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе, — "Вызов". Лента стала первой в спецноминации "Мы из будущего", награду приехала получать актриса Юлия Пересильд.

Вручение наград III Национальной премии интернет-контента. Фото © Институт развития интернета (ИРИ)

А научно-развлекательное шоу "Наука для всех" выиграло в категории "Наука в фокусе". В каждом выпуске учёный понятно излагает сложную теорию блогеру-инфлюенсеру, который потом должен её пересказать. Шоу популярно среди школьников и студентов. Также награждены отдельными призами сериал "Слово пацана", веб-сериал "Про людей и про войну", проект "Русский мир". Последний получил награду "за бережное отношение и популяризацию русского языка и культуры речи".

Имена ещё 22 обладателей III Национальной премии интернет-контента будут названы 30 мая в Москве.

Напомним, с 1 по 7 марта в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Сегодня там состоялась дискуссия "Валдай-2040: взгляд в будущее", в ходе которой эксперты разных поколений делали прогнозы относительно международных отношений к 2040 году. В качестве спикера выступил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов.

Авторы Татьяна Миссуми