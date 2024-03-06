Взгляд в будущее: На ВФМ состоялась открытая дискуссия клуба "Валдай"

На молодёжной конференции клуба "Валдай" состоялась дискуссия "Валдай-2040: взгляд в будущее", в ходе которой эксперты разных поколений делали прогнозы относительно международных отношений к 2040 году. В качестве спикера выступил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов, а модерировал мероприятие программный директор клуба Андрей Сушенцов.

"Наша открытая дискуссия завершает трёхдневную работу первой в истории Валдайской молодёжной конференции в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. В ней приняло участие несколько сотен участников из порядка 60 стран. В течение этих дней мы пришли к нескольким выводам. Все соглашаются с тем, что будущее мира больше нелинейно. Образ конца истории был способом маскировки западного влияния на другие страны мира. Дистанция между новым поколением экспертов и опытными экспертами оказалась не такой уж большой", — рассказал Сушенцов.

Лукьянов отметил, что угол зрения молодых учёных в будущем будет несколько иным. По его мнению, метафора осыпания мира, которая используется каждый год в Валдайских докладах, оказалась реальностью. Он выразил надежду, что молодые люди, которым сейчас до 30 лет, видят в мире что-то более оптимистичное, а также подчеркнул, что сейчас народ находится под гипнозом холодной войны.

В открытой дискуссии участвовали и исследователи-международники нового поколения. Преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД России Адлан Маргоев отметил, что если многополярность будет расцениваться как вседозволенность, то мирового порядка не будет и общество упадёт в пропасть. Магистрант Университета Циньхуа, руководитель Бразильско-китайской торговой палаты (Брашам) Витор Моура подчеркнул, что многополярность является первым шагом к справедливому миру.

"Страны, которые не имели права голоса, теперь получат его. Многополярность может влиять на сдержки и противовесы, дать странам возможность влиять на мировой порядок через международные организации. Мы наблюдаем зарождение новых институтов, БРИКС, ШОС, которые смогут представлять интересы своих регионов. Нужно продвигать толерантность и приятие других культур", — отметил он.